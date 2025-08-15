Endonezya U-17 Milli Takımı ile Tacikistan U-17Milli Takımı, 2025 Bağımsızlık Kupası'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelede yaşanan bir gol sevinci, trajediye dönüşecekti.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Karşılaşmada Endonezyalı futbolcu Mierza Firjatullah, gol sevincini yaşarken yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Endonezya U-17 Milli Takımı'nın forveti Mierza Firjatullah, 2025 Bağımsızlık Kupası'nda Tacikistan U-17'ye karşı attığı golün sevincini yaşarken 3 metre derinliğindeki hendeğe düşerek sosyal medyada gündem oldu.
Mierza yere düştükten sonra korkulan olmadı ve oyuncu sakatlık sorunu yaşamadan maça devam etti.