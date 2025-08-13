UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica, Fransa temsilcisi Nice'i konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Benfica, sahasında da aynı skorla galip gelerek play-off turunda Fenerbahçe'ye rakip oldu.

Benfica'ya rövanş maçında galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Fredrik Aursnes ve 27. dakikada Andreas Schjelderup kaydetti.

Fenerbahçe'nin transfer etmek için uğraştığı Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 84. dakikada Andreas Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu. Böylece Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olsa bile statü gereği play-off eşleşmelerinde sarı-lacivertli formayı giyemeyecek.

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Benfica'yı konuk edecek. Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak. Eşleşmeyi geçen takım, adını "Devler Ligi"nde lig etabına yazdıracak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen diğer takımlar ise şu şekilde:

Karabağ, Kopenhag, Rangers, Pafos, Club Brugge, Ferencvaros, Kızılyıldız ve Kairat Almaty.