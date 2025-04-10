GÖLCÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2025/94 Esas

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile davalılar Ali Baykara, Ali Tarcan, Cihan Tarcan, Emine Kıvanç, Emine Taranacı, Emine Tarcan, Enise Tetik, Faruk Tarcan, Gaher Ünsal, Güler Akaydın, Gülten Tarcan, Hacer Gönül, Hakan Tarcan, Halil Tarcan, Halise Öksüz, Halit Tarcan, Hanife Tarcan, Hanife Urcan, Hasan Ünsal, Hatice Atasoy, Hatice Gökgün, Hatice Kıvanç, Havva Aydın, İbrahim Tarcan, İzzet Tarcan, Mehmet Tarcan, Meryem Sayın, Murat Baykara, Mustafa Teksel, Nagihan Keskin, Naime Hakgüder, Nesrin Gül, Nimet Özdil, Osman Tatar, Recep Tarcan, Selçuk Tarcan, Yaşar Aldırmaz arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle; aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememiz nezdinde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış bulunduğundan;

Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/94 Esas: davaya konu Kocaeli ili, Gölcük ilçesi, Sofular Mahallesi, 109 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın davacı idarece kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltimi davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yöneltilir.

30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Gölcük Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02203094