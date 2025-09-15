Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında kamuoyundan gelen şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Bu gelişme sonrası dizinin yapımcısı Gold Film resmi açıklama yaptı.

Yapımcı açıklamasında, "dizinin aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı herhangi bir saldırı, küçümseme veya aşağılama amacı taşımadığını" belirtti.

"ELEŞTİRİLERİ GİDERECEK İRADEYİ GÖSTERECEĞİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapımcısı olduğumuz 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız."

"Öncelikle 'Kızılcık Şerbeti' dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezon da hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme veya aşağılamanın söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz."

"Bu noktada belirtmek isteriz ki TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız."

"Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarakaile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."

RTÜK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, "aileyi hedef alan yayınların çocukların ve gençlerin ruhuna, toplumun huzuruna etkisini vurgulamış, diziyi ve kamuoyundan gelen şikayetleri titizlikle değerlendirdiklerini" belirtmişti.

SHOW TV TMSF'YE AKTARILMIŞTI

Dizinin yayınlandığı Show TV, 11 Eylül'de Can Holding'e yapılan operasyon sonrası mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketler arasında bulunuyordu. Bu kapsamda, Habertürk ve Bloomberg HT gibi kanalların yanı sıra 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin yayınlandığı Show TV de TMSF bünyesine geçmişti.