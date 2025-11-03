Bülent YILMAZ / SÖZCÜ

İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi kapılarını açtı.

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Biz bu toprakların mirasına inanıyoruz. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in, asil listeye girmesi için de el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

Papa'nın da ziyaret edeceği tarihi bazilikada sergilenen eserler arasında 2 bin yıllık beddua var.

Gölden çıkarılan mermer mezar taşının üzerinde, "Bu mezarı kirleten, yargı gününde yaradana hesap verecek. Elveda, yoldan geçenler" yazıyor.

Mezar taşı İznik'te yaşayan Aurelia Theodote Diogenes ve kızı Aurelia Polychronia'ya ait.