Goldman Sachs, Fed'in gelecek yıla ilişkin nasıl bir faiz politikası izleyeceğine dair beklentilerini paylaştı. Banka piyasaların önceden varsaydığından daha fazla faiz indirimine açık olabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs Global Banking & Markets'ta baş strateji sorumlusu ve finansal risk başkanı Josh Schiffrin, Powell'ın geçen hafta düzenlediği basın toplantısının Fed içinde istihdam koşullarının sürdürülebilirliğine dair artan endişeyi meydana getirdiğini söyledi.

Merkez bankasının temel senaryosu faizleri sabit tutmak ve gelen verileri değerlendirmek olsa da Schiffrin, ek indirimlerin önündeki engelin toplantı öncesinde korkulandan daha düşük olabileceğini dile getirdi.

Powell, işgücü piyasasının kademeli olarak soğumaya devam ettiğini kabul etti, fakat son istihdam verilerinin altta yatan iş büyümesini fazla gösteriyor olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İşgücü koşullarına ilişkin önemli aşağı yönlü risk olarak tanımladığı durumu vurgulayarak Fed'in aşırı ısınma yerine kötüleşme belirtilerine giderek daha duyarlı olduğunu ima etti.

Goldman'a göre bu vurgu değişikliği, yaklaşan işgücü piyasası verilerini politika beklentilerini şekillendirmek için kritik hale getiriyor. Schiffrin, önümüzdeki birkaç istihdam raporunun Fed'in gevşemeye devam edip etmeyeceğinin temel belirleyicisi olacağını ve özellikle başlık bordro kazançlarından ziyade işsizlik oranına odaklanılacağını belirtti.

Goldman, gevşeme döngüsünün 2026'ya kadar uzanmasını ve Fed fon hedef oranının potansiyel olarak yüzde 3'e veya altına düşmesini tahmin ediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞE ETKİSİ NASIL OLUR?

Goldman Sachs, mevcut koşullarda gevşeme döngüsünün 2026’ya kadar uzanabileceğini ve Fed fon hedef oranının yüzde 3 seviyesine, hatta altına gerileyebileceğini öngörüyor. Bu senaryo, faiz getirisi olmayan altın ve gümüş için açık bir destek anlamına geliyor.

Faiz oranlarının düşmesi, tahvil getirilerini baskılarken doların cazibesini azaltıyor. Bu da yatırımcıların, enflasyona ve ekonomik belirsizliğe karşı “güvenli liman” olarak görülen değerli metallere yönelmesini hızlandırıyor. Goldman’a göre özellikle küresel büyüme endişelerinin arttığı ve Fed’in istihdam odaklı bir gevşemeye gittiği bir ortamda, altın fiyatlarında yeni zirveler gündeme gelebilir. Gümüş ise hem değerli metal hem de sanayi metali kimliği nedeniyle daha oynak ama potansiyel olarak daha hızlı yükselişler sergileyebilir.

Özetle Goldman’ın çizdiği tablo net: Fed’in 2026’da daha yumuşak bir para politikasına yönelmesi, altın ve gümüşteki yükseliş hikâyesini zayıflatmak bir yana, tam tersine daha da güçlendiriyor. Fed’in istihdam verilerine vereceği her “kötü haber” tepkisi, değerli metaller için yeni bir ralli bahanesi olmaya aday.