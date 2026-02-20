Goldman Sachs, 2026 görünüm raporunda altın piyasasındaki yapısal talebin korunacağını ve fiyatların orta vadede yükseliş eğilimini sürdüreceğini öngördü. Banka, ons altının 2026 sonuna kadar 5.400 dolara "yavaş ama istikrarlı" bir şekilde tırmanmasını bekliyor.

Goldman’a göre fiyatları yukarı taşıyacak iki ana unsur bulunuyor: merkez bankası alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle birlikte özel yatırımcıların pozisyon artırması.r.

Goldman Sachs, fiyatlardaki yükselişi bir "emtia süper döngüsü" olarak görmediğini, hareketin daha çok politika kaynaklı endişeler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimden kaynaklandığını ifade etti. Banka, yapısal baskıların altın fiyatlarını uzun vadede destekleyeceğini, ancak rallinin süresi ve kapsamının öngörülmesinin güç olduğunu kaydetti