Ardahan’ın Göle ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 39,7 dereceye kadar düştü. Son yılların en sert soğuklarının yaşandığı ilçede termometreler, akşam saatlerinde eksi 30,5 dereceyi gösterirken ilerleyen saatlerde sıcaklık daha da geriledi.

TERMOMETRELER -39'U GÖRDÜ

Meteorolojik verilere göre Göle, eksi 39,7 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu. İlçeyi, eksi 33,8 derece ile Sivas’ın Altınyayla ilçesi, Göle’ye bağlı Yavuzlar köyünü ise eksi 33,2 derece ile Türkiye’nin en soğuk üçüncü noktası izledi.

Gece yapılan ölçümlere göre Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklıklar şöyle kaydedildi: Ardahan Merkez eksi 28,7, Damal eksi 23,2, Göle eksi 39,7, Hanak eksi 25,4, Çıldır eksi 30,1 derece.