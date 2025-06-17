T.C.

GÖLHİSAR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/326 Esas

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ-

VEKİLİ : Av. UFUK ÖZDEMİR

DAVALI : MEHMET ÖZYURT - 28549310428IM MEİERHOF 7 4600 OLTEN İSVİÇRE KONFEDERASYONU

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)

Dava konusu Burdur İli Gölhisar ilçesi Çamköy Köy/ Mah. 318 nolu parsel sayılı maliki bulunduğunuz taşınmaza ilişkin, Mahkememizce yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporları ile taşınmazın tapu kaydında 5200.00 m2. Miktarın da olup ölçü krokisinde (IR) ile gösterilen 359.77 m² lik %6,91 oranlı alanında Daimi İrtifak Hakkı bulunmakta olduğu, irtifak sonrası taşınmazın kalan kısmının 4.840,23m² olduğu, taşınmazın m² birim değerinin 8.734,00 TL, taşınmazda daimi irtifak hakkı bedelinin 10.791,079 TL olarak, geçici irtifak hakkı bedeli 993,52 TL olarak toplam kamulaştırma bedelinin 11.784,39 TL olduğuna yönelik bilirkişi heyetince rapor düzenlenmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu Tebligat Kanunu 28/4 maddesi uyarınca İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02241399