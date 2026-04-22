Çin’in doğusunda bulunan Qiandao Gölü’nün altında yer alan ve 'Aslan Şehri' olarak bilinen bu yerleşimin yüzlerce yıllık geçmişe sahip olduğu belirtiliyor. Bir dönem bölgenin önemli merkezlerinden biri olan şehir, baraj projesi nedeniyle sular altında bırakıldı. Ancak bu durum, yapıları yok etmek yerine adeta koruma altına aldı.

Suyun altında 25 ila 40 metre derinlikte bulunan şehirde; taş kapılar, kemerli geçitler, tapınaklar ve geniş caddeler hâlâ seçilebiliyor. Dalgıçlar, duvarlarda yer alan ejderha ve anka kuşu kabartmalarının bile büyük ölçüde sağlam kaldığını aktarıyor.

Uzmanlara göre bu dikkat çekici korunmuşluğun nedeni, suyun doğal bir kalkan görevi görmesi. Güneş ışığı, rüzgar ve dış etkenlerden uzak kalan şehir, karadaki pek çok tarihi yapıya kıyasla çok daha az zarar gördü.

Yüzyıllardır gölün dibinde saklı kalan bu şehir, geçmişin adeta donmuş bir anı gibi günümüze ulaşırken, hem araştırmacıların hem de dalış meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.