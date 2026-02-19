Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en zengin ekosistemlerinden biri olan Uluabat Gölü, son yılların en yüksek doluluk oranına ulaştı. 2014 yılından bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaşan sular, mahallenin kıyı şeridindeki yaya yollarını ve ağaçları sular altında bıraktı.

KÖPRÜ ALTINDAKİ KARA PARÇASI KAYBOLDU

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Gölyazı'da, ana kara ile yarımadayı birbirine bağlayan köprünün altı tamamen suyla doldu. Geçtiğimiz yıllarda altından araçların geçtiği köprüde, suyun yükselmesiyle birlikte kayık geçişleri bile imkansız hale geldi.

Bölge esnafından Mustafa Kesimci, yağışların bereketiyle Gölyazı’nın görsel bir şölene dönüştüğünü belirtti. Suların yükselmesiyle yarımadanın tam bir ada formuna büründüğünü vurgulayan Kesimci, rüzgarla birlikte oluşan dalgaların "Küçük Venedik" manzarasını perçinlediğini ifade etti.

TURİZMDE "BEREKET" BEKLENTİSİ

Su seviyesindeki bu dramatik yükseliş, dron çekimleriyle de gözler önüne serildi. Geçmiş yılların kurak görüntüleri yerini masmavi bir göl manzarasına bırakırken, yerel halk bu durumun turizme pozitif yansıyacağını düşünüyor.

Suyla dolduğu anlarda tam bir ada görünümü kazanan Gölyazı'da, yükselen debinin hem kuş popülasyonunu canlandırması hem de yerli ve yabancı turist sayısını artırması bekleniyor.