Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Fransa'nın eski milli futbolcusu Bafetimbi Gomis, ülkesinde bir köşe yazarına ırkçı ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi.

Köşe yazarı Pierre Menes, yazısında "Paris bölgesinde bir Division d'honneur maçına giderseniz, sahada genellikle beyaz bir tane oyuncu görürsünüz ve o da kaleci veya sağ bektir. Fransız takımına bakın. Bugün Fransız takımında 11 siyahi var." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu ifadelere sessiz kalamayan Gomis, "Nefret ve ayrışma çağrısı yapmak yakışıksız. İki kez dünya şampiyonu olan Fransız takımının gücü, çeşitliliğinde yatıyor" sözleriyle Menes'e tepki gösterdi.