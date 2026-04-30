Gonca Vuslateri konuk olduğu “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programında bakıcı krizi yaşadığına dair ifadeler kullandı. Gonca Vuslateri'nin açıklamaları tartışma yarattı.

''LOHUSAYKEN SÜTÜN YETMİYOR DİYEN BAKICILAR VAR''

Oyuncu, özellikle lohusalık döneminde dadı seçiminin önemine vurgu yaparak yaşanan zorluklara dikkat çekti. Bazı arkadaşlarının bu süreçte olumsuz deneyimler yaşadığını söyleyen Vuslateri, “Sizi destekleyen mi yoksa eleştiren bir dadı mı?” sorusunun kritik olduğunu ifade etti.

“Lohusayken ‘Sütün yetmiyor galiba, ben mama vereyim’ diyen dadılar var. Çocuğumun ayakta sallanmasını istemiyorum ama dadı geliyor ve bunu yapabiliyor” sözleriyle yaşanan örneklere değinen oyuncu, sürecin hassasiyetine dikkat çekti.





''DADILAR BİR ANDA GİDİYOR''

Ekonomik tekliflerin de sistemi zorlaştırdığını belirten Vuslateri, “Biri ‘Ben sana 5 bin lira daha fazla veririm’ dediğinde dadı bir anda gidebiliyor. Oturmuş bir düzen kurmak gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.





RUS DADI İLE KRİZ YAŞADI

Gonca Vuslateri şu açıklamaları yaptı:

"Rus bir dadı geldi bize, hastalandı. Ben de dedim ki şu ilaçlar çok iyi geliyor. Ağrı kesici falan. Hayır öyle bir şey değil. Rusya'da bir ilaç var dedi. Bir tane alıyorsun hemen kesiyor. İnanılmaz... Ben direkt böyle bizde ilaç yok mu çıkışıyorum. Levent sakin sakin diyor. Ne demek ya gitsin o zaman ülkesine falan gibi şey oluyorum bazen. Öyle şeyler de beni çok sinirlendirir. Hani buraya geliyorsun, çalışıyorsun vesaire yapıyorsun. Bir de burayı eleştiriyorsun falan. Sevmem."