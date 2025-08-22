Ekim 2023'te hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, devlet memuru Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlenmiş, Nisan 2024'te de erken doğum yaparak bebeğini kucağına almıştı.

Şimdilerde kızı Asya ile ilgilenen Vuslateri, uzun süredir vazgeçilmez rengi haline gelen siyah saçlarına veda ederek radikal bir değişikliğe imza attı.

Ünlü oyuncu, yıllardır alışılmış imajıyla tanınmasına rağmen, sarı tonlarına yönelerek bambaşka bir görünüm kazandı.

Önceki akşam bir davete katılan Gonca Vuslatteri, yeni imajıyla ilgili gelen "40 yaş sendromu mu bu?" sorusuna"Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor yaklaşıyor" dedi.