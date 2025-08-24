Son olarak Now Tv'de yayınlanan 'Leyla' dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, son dönemde artan taciz ifşalarına sessiz kalmadı.

'BEN DE İKİ İSİM BİLİYORUM'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İfşaları okuyor musunuz? Şaşırdığım isimler… Çok üzücü… Ben de bir iki isim biliyorum ama mağdurlar ben değilim, konuşmak etik olmaz” ifadelerini kullandı.

Vuslateri’nin bu paylaşımı, sosyal medyada farklı tepkilerle karşılandı. Kimi kullanıcılar “Sen de açıkla” derken, bazıları ise “Mağdur değilim diye susmak doğru değil” şeklinde yorumlar yaptı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oyuncu Tayanç Aydın’ın kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Aynı şekilde, fotoğrafçı Dilan Bozyel de 16 yaşındayken oyuncu Mehmet Yılmaz’ın silah zoruyla kendisine cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Sanat dünyasındaki taciz ve istismar iddialarıyla ilgili bir açıklama da ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

Tilki, taciz ve istismar konusunun kendisi için çok hassas olduğunu vurgulayarak, “Sesini duyurmaya cesareti olanların ve daha hiç içini açamamışların yanındayım. Son zamanlardaki taciz ve istismar konusu benim için çok hassas bir mesele. Eğer çevremde benzer şeyler yaşatmış biri varsa ve benim farkında olmadan bir bağlantım olduysa, lütfen beni de uyarın. Sizi görüyorum, duyuyorum,anlıyorum, biliyorum, hissediyorum” diye konuştu.





