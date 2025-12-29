Ekim 2023'te hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, devlet memuru Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlenmiş, Nisan 2024'te de erken doğum yaparak bebeğini kucağına almıştı.

Şimdilerde kızı Asya ile ilgilenen Vuslateri, 'Kelebek Etkisi Konuşmaları'nın konuğu oldu.

Geliri Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışlanan etkinlikte oyuncu, asker çocuğu olduğunu ve küçükken hep asker olmak istediğini belirtti.

"ÇOK GÜRÜLTÜLÜ BİR EVDE BÜYÜDÜM"

Vuslateri, şöyle konuştu:

"Ben çok gürültülü bir evde büyüdüm. Asker çocuğuyum, annem ev hanımıydı. İkisi de çok okuyan bir karı - kocaydı ama çok kavga ederlerdi. Şiddetin boyu çok yüksekti. Benim için sanat bir yangın merdiveniydi. Kendimi ifade edebileceğim en güzel ortam sanat oldu. Aslında ben, hep asker olmak istedim. Babam, dedem askerdi; ailede polisler, şehitler var. Çok fazla rol model vardı."