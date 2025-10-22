Ekim 2023'te hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, devlet memuru Levent Yaşar ile Mart 2024'te evlenmiş, Nisan 2024'te de erken doğum yaparak bebeğini kucağına almıştı.

"İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat, insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görürsün. Hepimizin için bir şans" diyen oyuncu kızı için çok sevdiği Cihangir'i terk etti.

Geçen gün bir davete katılan Gonca Vuslateri "Taşındım. Sarıyer'e ormanlara gittim. Bahçemde kunduz, tilki, sansar... Gittim ben gittim. Çocuğu ormanda yetiştiriyorum ben. Az yeşillik çok kaldırım bina değil de daha çok ormanlı bir yere geçtik, iyi geldi. Bahçeyle uğraşıyorum dedi.