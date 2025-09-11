Narin Güran'ın ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti. Ailesi, ölen masum bir çocuk olmasına ve aldıkları müebbet hapis cezasına rağmen susmayı seçti. Ama Türkiye Narin'i unutmadı. Diyarbakır'daki mezarı çiçeklerle donatıldı.

Oyuncu Gonca Vuslateri de Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

Vuslateri ziyarette yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Narin kaybolduğunda kızım Asya neredeyse yeni doğmuştu. Ben çocuğumu emzirirken Narin'e çok ağladım. Sütüm kesilecek diye gözlerimi kapayamadım o olaya. Bugün o mezarlığa gittiğimizde ailesi oradaydı. Duamızı ettik, baş sağlığı diledik. Eşim bir kız babası olarak gözyaşlarını tutamadı. Bol bol dua ettik. Olan küçücük bir kıza oldu. Ülkenin hafızasından çıkmayacak bir olaydı."

ALİ GAFFAR OKKAN'IN KUZENİ

Gonca Vuslateri seyahati sırasında Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı da ziyaret etti. Buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Vuslateri, "Ali Gaffar Okkan'ın akrabası olduğumuz için bu ziyaret bizim için çok kıymetliydi. Fatih Kaya ile tanışmak bizi çok sevindirdi. Diyarbakır'da uzun yıllar sonra havasının ve manzarasının hak ettiği huzuru görmek çok etkileyiciydi" dedi.

Gonca Vuslateri, 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken uğradığı suikastte hayatını kaybeden Gaffar Okkan'ın kuzeni.