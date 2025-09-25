Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye düzenlenen konser operasyonu sonrası düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yavaş, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’ten “Ankara’nın en büyük trolü” diye bahsederken, “Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez” ifadelerini kullandı.

Yavaş, AKP ve CHP dönemindeki belediyenin etkinlik ve organizasyonlar için harcama raporunu da paylaştı. Yavaş “Bir konsere 40 milyon verilir mi?’ deniyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün” diye konuştu.

OĞLAN VİLLA YAPIYOR

Melih Gökçek’in kendi evine aldığı mobilyaların parasını belediyeye ödettiğini açıklayan Yavaş, Gökçek’in belediyeden devraldığı evi geri istedi: “Gökçek usulsüz oturduğun o ev var ya mahkeme kararı ile tespit edildi. Çık bakayım o evden, hadi çık, evsiz kalmazsın. Oğlan villa yapıyor bir katında seni oturtur.”

YAVAŞ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Belediyenin paraları Gökçek’in oğlunun futbol hevesine gitti. Belediyenin oldukça büyük gelirini Osmanlıspor’a vermiş. Sayın Mustafa Tuna gelir gelmez bunu sonlandırdı. Kamu zararı ne kadar olursa gözaltına alırsınız?”

“(Belediye görevlileri ve meclis üyeleri hakkında) Belediyenin parasıyla umreye gitmişler. Kamu zararının azı çoğu olmaz da o haram parayla umreye gitmeyi nasıl içinize sindirdiniz.”

“Açtığımız 55 davanın hepsine takipsizlik kararı verildi. Hiçbiri evinden gözaltına alınmadı. Bizim şikayetlerimiz nedense hep aynı bilirkişiye gitti. Ve bize rapor düzenleyenler de yine bu bilirkişiler oldu. Bu nasıl mümkün olabiliyor?”