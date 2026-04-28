Gönül Dağı için yeni sezon kararı netleşirken, dizinin sezon finali yapacağı tarihi de belli oldu. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği dizi, hem yeni sezon planları hem de izleyiciyi bekleyen özel bölümüyle dikkat çekiyor.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Gönül Dağı'nın sezon finali yapacağı tarih de netleşti. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği dizi, 6 Haziran 2026 Cumartesi akşamı yayınlanacak 220. bölümüyle sezon finali yapacak. Sevilen yapımın 7. sezonunda da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.





ÖZEL BÖLÜM EKRANA GELECEK

Öte yandan Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin bu hafta (2 Mayıs) ekrana gelecek 215. bölümünde ASELSAN özel bölümü ekrana gelecek. Sefer ve Selami’nin yaptıkları bağışın ardından, Gedelli’den ASELSAN yolculuğuna çıkıyor. ASELSAN ve TUSAŞ’ı gezen ikili, KAAN başta olmak üzere ülkemizin geliştirdiği uçakları yakından görüyor. Mühendislerin çalışma ortamına şahit oluyor.