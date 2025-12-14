Google’da arama çubuğuna "67" yazan kullanıcılar, sonuç sayfasının dalgalı şekilde hareket ettiğini fark etti. Bu durumun teknik bir arızadan değil, bilinçli olarak eklenen bir efekt olduğu ifade edildi.

EASTER EGG DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu efektin, Google’ın zaman zaman arama motoruna eklediği ve "Paskalya Yumurtası" olarak adlandırılan gizli özelliklerden biri olduğu aktarıldı. Bu tür detayların, kullanıcı deneyimini eğlenceli hale getirmeyi amaçladığı belirtildi.

VİRAL AKIMA GÖNDERME İDDİASI

Ekranın sallanma nedenine ilişkin iki farklı iddia öne çıktı. Bunlardan ilkinde, "67" ifadesinin sosyal medyada viral hale gelen "6-7" akımına ve bu akımla ilişkilendirilen rap şarkılarına gönderme yaptığı ileri sürüldü. TikTok başta olmak üzere birçok platformda yayılan bu akımın, ritmik el hareketleriyle öne çıktığı kaydedildi.

RİTİM VE HAREKET TAKLİDİ YORUMU

Bir diğer iddiada ise sallanma efektinin, viral danslardaki el hareketlerini veya şarkı ritmini yansıtan bir animasyon olarak tasarlandığı ifade edildi. Google’ın bu etkiyle sosyal medyada yaygınlaşan trendlere dikkat çektiği değerlendirildi.

"DO A BARREL ROLL" YAZINCA DA TAM TUR DÖNÜYOR

Google’ın Easter Egg özellikleri bununla sınırlı kalmadı. Arama motoruna “do a barrel roll” yazıldığında, sonuç sayfasına geçmeden önce ekranın kendi ekseni etrafında tam tur döndüğü belirtildi. Bu ifadenin, havacılıkta uçağın ekseni etrafında yaptığı dönüş manevrasını tanımladığı aktarıldı.