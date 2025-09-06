ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin Amerikan teknoloji şirketlerine sistematik olarak yüksek cezalar uyguladığını belirterek, ticaret soruşturması başlatabileceklerinin sinyalini verdi.

“Sadece Google değil, tüm büyük şirketlerimize inanılmaz cezalar kesiyorlar. 17 milyar, 14 milyar dolar... Bu artık neredeyse yıllık bir vergiye dönüştü. Çok adaletsiz,”

dedi Trump.

Trump, bu tür adımların Amerikan yatırımlarına ve istihdamına zarar verdiğini savunarak, AB'nin tutumunun stratejik olarak ABD’li firmaları hedef aldığını öne sürdü.

“Amerikan Vergi Mükellefleri Bunu Kabul Etmeyecek”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da tepkisini sürdürdü. Avrupa Birliği’ni, ABD’li teknoloji şirketlerinden “yıllık haraç toplamakla” suçlayan Trump, şunları söyledi:

“AB, Google’a ve diğer şirketlerimize milyarlarca dolar ceza keserek Amerikan yatırımlarını ve iş gücünü hedef alıyor. Bu paralar ABD’de kalmalı. Amerikan vergi mükellefleri bunu kabul etmeyecek.”

AB: Rekabeti İhlal Etti, Kullanıcı Seçimini Sınırladı

Avrupa Komisyonu, Google’ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini öne çıkararak rakip firmaları dezavantajlı duruma düşürdüğünü ve bu şekilde rekabet yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Komisyon ayrıca, teknoloji devinin Android işletim sistemi üzerinden pazarda haksız avantaj sağladığını vurguladı.

Cezanın, Google’ın daha önce aldığı benzer yaptırımların devamı niteliğinde olduğu ve AB’nin dijital pazarda adil rekabet ortamını korumak için attığı adımlar arasında yer aldığı bildirildi.