Google'ın sistemlerinde yaptığı değişikliklere son olarak AI Overviews'i (Yapay Zeka Özetleri) de eklemesi medya kuruluşlarını harekete geçirdi.

Rolling Stone, Billboard ve Variety gibi dünyaca ünlü dergilerin sahibi olan Penske Media Corporation (PMC), Google ve ana şirketi Alphabet'e karşı AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) nedeniyle "telif hakkı" davası açtı.

Penske Media tarafından Washington D.C.'de federal mahkemeye sunulan dava dilekçede, Google’ın arama sonuçlarının üst kısmına yer alan yapay zeka özetlerinde gazetecilik içeriklerini izinsiz kullandığı ve bu durumun yayıncıların web sitelerine yönlenen trafiği azalttığı öne sürüldü.

Aylık 120 milyon ziyaretçiye ulaşan PMC, Google’ın kendi içeriklerini özetlerde kullanmasına izin vermeyen yayıncıların arama sonuçlarında geri plana itildiğini iddia etti.

Şirket, Google’ın arama motorundaki yaklaşık yüzde 90’lık pazar payı sayesinde bu şartları dayattığını vurguladı.

Şirket, arama sonuçlarında yer alan bağlantıların yaklaşık yüzde 20’sinin artık AI özetleriyle birlikte sunulduğunu, bu oranın artmasının beklendiğini ve bağlı kuruluş gelirlerinin 2024 sonunda zirveye göre üçte birden fazla düştüğünü belirtti.

1,5 MİLYAR DOLARLIK BEDEL SÖZ KONUSU OLABİLİR

Öte yandan dava, daha önce Anthropic’e karşı açılan yapay zeka telif hakkı davasında kitap yazarlarını temsil eden aynı hukuk ekibi tarafından yürütülüyor.

Henüz ayrıntıları kesinleşmese de Anthropic, yazarlarla 1,5 milyar dolarlık bir uzlaşmaya varmayı kabul etmiş durumda.

Google aleyhine çıkacak bir kararda, arama devinin böyle bir bedel ödemesi söz konusu olabilir.

AI ÖZELLİĞİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Google’ın AI Overviews özelliği geçen yıl piyasaya sürüldüğünden beri eleştirilere maruz kalıyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan özetler, sonuç sayfasının en üstünde görünüyor ve arama trafiğini şirketin kendi sayfalarında tutuyor.

Google daha önce çevrim içi eğitim şirketi Chegg tarafından da benzer gerekçelerle dava edilmişti. Şirket, yapay zekâ özetlerinin özgün içeriklere olan talebi azalttığını ve yayıncıların rekabet gücünü zayıflattığını savunmuştu.