Alman Otomobilciler Birliği (VDA) desteğiyle 29. Uluslararası Otomotiv Elektroniği Kongresi’nde imzalanan mutabakat zaptı, açık kaynak yazılım geliştirmede “rekabet öncesi” işbirliğinin yol haritasını çiziyor.

Açıklamada, yazılım hızının ve verimliliğinin sektörün geleceği için kritik hâle geldiği vurgulandı; anlaşmanın, bu hedeflere erişmek üzere açık ve işbirlikçi bir ekosistemin temelini attığı ifade edildi.

MERCEDES, BMW VE VOLKSWAGEN'DEN DİKKAT ÇEKEN ORTAKLIK

Mutabakat, VDA üyesi olmayan firmalara da platforma katılma imkânı tanıyor. Böylece sektör geneline yayılan ortak çabayla, otonom sürüş platformunun seri üretime uygun yazılım paketi 2026’da hazır hâle getirilecek.

İmza atanlar arasında Mercedes-Benz, Volkswagen Group, BMW Group gibi üreticilerle Bosch, Continental, Valeo gibi küresel tedarikçiler bulunuyor. Şirketler, bu hamleyle hem geliştirme maliyetlerini paylaşmayı hem de güvenlik standartlarını ortak bir zeminde yükseltmeyi amaçlıyor.