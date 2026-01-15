Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan internet tarayıcısı Google Chrome, kritik bir güvenlik uyarısıyla gündeme geldi. Yapılan son teknik incelemelerde, üçü "yüksek risk" seviyesinde olmak üzere toplamda 10 farklı güvenlik zafiyeti saptandı.

Yazılım devi Google, siber saldırganların bu boşluklardan faydalanmasını engellemek adına tüm işletim sistemleri ve platformlar için "acil" kodlu güvenlik yamalarını devreye soktuğunu duyurdu.

TÜM PLATFORMLAR İÇİN GÜNCELLEME YAYIMLANDI

Google, tespit edilen zayıf noktaları gidermek amacıyla Windows, macOS, Linux ve mobil platformlar için eş zamanlı güncellemeler paylaştı.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, Android ve iOS da dahil olmak üzere tüm platformlardaki Chrome sürümlerinde söz konusu tehlike, yayımlanan son güncelleme ile tamamen kapatıldı. Google tarafından yayımlanan teknik raporda, söz konusu zafiyetlerle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir istismarın gerçekleşmediği bilgisine yer verildi.

UZMANLARDAN 'HIZLI YÜKLEME' ÇAĞRISI

Şirket, açıkların şu ana kadar herhangi bir saldırıda istismar edilmediğini açıklarken uzmanlar ise güvenlik risklerinin artmaması için kullanıcıların güncellemeyi gecikmeden yüklemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Güvenlik uzmanları, bu tür açıkların kamuoyuna duyurulmasının ardından kötü niyetli kişilerin saldırı yöntemlerini bu boşluklara göre hızla güncelleyebileceği riskine dikkat çekerek, güncellemenin vakit kaybedilmeden yüklenmesi gerektiğini vurguluyor.