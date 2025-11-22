SynthID teknolojisi nasıl çalışıyor? Sistemin arkasında, Google'ın kendi araçlarıyla (Imagen 3, Gemini modelleri, Veo video motoru vb.) üretilen her görselin içine insan gözüyle asla görülmeyen, ancak makinenin anında okuyabildiği bir dijital filigran gömülüyor. Bu filigran o kadar dayanıklı ki; basit kırpma, sıkıştırma, ekran görüntüsü alma gibi işlemlerle bile silinmiyor.

Google bu hamlesiyle "benim ürettiğim görseli kötü amaçlı kullanıyorsan ve insanları yanıltmak için kullanırsan, bunu bile bile dolaşıma sokmam mesajını çok net verdi. Bu fotoğrafları kötü amaçla kullanmak isteyenlere Google adeta dur dedi. Gelin birlikte Gemini nasıl çalışıyor yakından bakalım.

Google kendi görsellerini anında yakalıyor

Yaptığımız testlerde sonuçlar oldukça etkileyici: "Evet, bu görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.



Görsel, Google'ın gelişmiş metinden görüntüye yapay zeka modeli olan Imagen 3 tarafından üretilmiş bir örnektir. Yüksek detay seviyesi, ışıklandırması ve ejderha ile kuzu gibi gerçekçi ve fantastik unsurları bir araya getirme yeteneği, bu tür bir yapay zeka ürünü olduğunu açıkça gösteriyor." dedi.

Midjourney v6 ile üretilmiş bir görseli attık "Bu görselin bir yapay zeka tarafından oluşturulmuş olma ihtimali çok yüksektir.

Görselin kendisinde bir SynthID filigranı tespit edilemese de (bu, görselin Google'ın yapay zekasıyla oluşturulmadığı anlamına gelmez), fotoğrafın detayları ve stili yapay zeka üretimine işaret ediyor" cevabını verdi. (Yani tam olarak kesin konuşmuyor ama şüpheleniyor.)

Gerçek bir fotoğrafı attık "Bu görselin yapay zeka (YZ) ile oluşturulmuş olma ihtimali çok düşüktür" dedi.



Bu özellik şu an Türkçe dahil 40'tan fazla dilde aktif ve hem Gemini uygulamasında hem de gemeini.google.com'da çalışıyor. Google, önümüzdeki haftalarda aynı sistemi video ce ses dosyalarında da genişleteceklerini açıkladı.

Diğer AI modellerini yakalayamıyor

Tabii bir gerçek var: SynthID sadece Google'ın kendi bahçesindeki otları temizliyor diyebiliriz. Sistem Open AI, Midjourney, Stability AI, Meta LIama ya da Anthropic Claude ile üretilen içerikleri hala güvenilir şekilde yakalıyamıyor.



Şirket açığı kapatmak için C2PA (içinde Adobe, Microsoft, Leica, Nikon gibi devlerinde olduğu sektör birliği) standartını desteklemeye başladı. İlerleyen aylarda diğer oyuncuların da filigranlarını okuyabilmek hedefleniyor.

Yine de bu bireysel kullanıcı için şimdilik en pratik ve çalışan çözümdür. Özellikle haber siteleri, gazteciler ve sosyal medya moderatörleri açısından "en azından Google Gemini da üretilen" AI fotoğrafları yakalayabilmek için büyük rahatlık. Bakalım önümüzdeki günlerde diğer büyük oyuncular aynı cesareti ne zaman gösterecek.



Denemek isteyenler hemen Gemini'ye girip eski AI görsellerini sorgulasın; sonuçları görmek oldukça tatmin edici olacaktır.