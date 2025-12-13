'Google’a 67 yazınca neden sallanıyor?'

Popüler arama motoru Google'ın 'gizli animasyonu' sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, Google'da "67" (altı-yedi) yazarak arattıklarında ekranlarının dalgalı şekilde sallandığını gördü.

'67' NEDEN SALLIYOR?

Şaşırtan durumu merak eden kullanıcılar "Google'a 67 yazında neden sallanıyor?", "Google'da hata mı var?" sorusunu aramaya başladı.

Söz konusu durumun Google'ın 'gizli bir animasyonu' olduğu da iddia edilirken yabancı ülkelerdeki bir (six-seven) 'meme' olduğu da iddialar arasında yer aldı.