Dünyanın en büyük arama motoru Google ve ona bağlı mail servisi olan Gmail, video stream sitesi YouTube'a erişim saat 10 suları itibariyle sağlanamıyor. Müzik dinleme platformu Spotify ve Playstation'da da erişimde sıkıntılar yaşanıyor.

Google'a bağlantıda yaşanan sorunun 10:10 itibariyle Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Gürcistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Hırvatistan ve Ermenistan gibi pek çok ülkede görüldüğü öğrenildi.

Anlık Google çökme bildirisi yapılan ülkeler





BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle ilgili teknik rapor talep etti" açıklamasını yaptı.



ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN UYARISI YAPILMIŞTI



Google, 28 Ağustos'ta yayınladığı uyarı bildiriminde, 2,5 milyarın üzerindeki kullanıcısı için 'veri ihlali' risklerinin yaşanabileceğini belirtmiş ve Gmail şifrelerinin değiştirilmesini istemişti.