Başlangıçta her şey masal gibi başlar. Harika görünür, sizi etkilemek için her şeyi yapar. Ama zamanla o "Prens Charming" maskesi düşer ve altından bir "kurbağa" çıkar. Üstelik bu sefer öpünce prense dönüşmez.

Bir erkeğin gerçekten kaliteli biri mi yoksa zaman kaybı mı olduğunu anlamak zor olabilir. Psikologlara göre, bazı alışkanlıklar "Düşük Kaliteli İnsan" (Low-Quality Person) alarmı verir.

Eğer hayatınızdaki erkekte bu 11 özellik varsa, kapıyı gösterme vakti gelmiş demektir.

1. "SEN YETERSİZSİN" MESAJI VERİR

Sürekli "değerli erkek" kavramından bahseder ve kadınlara yetersiz hissettirir. Psikolog Jo Hemmings'e göre, internette veya gerçek hayatta kadınları aşağılayan erkekler, aslında kendi güvensizliklerini ve kıskançlıklarını yansıtır.

2. SÜREKLİ "BEN İYİ BİRİYİM" DER

"Game of Thrones" dizisindeki o meşhur sözü hatırlayın: "Ben kralım demek zorunda olan, gerçek kral değildir." Gerçekten iyi olan insanlar bunu reklam etmez, davranışlarıyla gösterir. Eğer sürekli ne kadar harika olduğunu anlatıyorsa, muhtemelen tam tersidir.

3. ANİDEN ORTADAN KAYBOLUR

Hiçbir açıklama yapmadan iletişimi kesmek, duygusal zekası düşük insanların işidir. Sınır koymak veya ayrılmak yerine kaçmayı seçen biri, yetişkin bir ilişkiye hazır değildir.

4. KRONİK MIZMIZDIR

Her şeyden şikayet eder, enerjinizi emer. İyimserlik çekicidir, sürekli sızlanmak ise iticidir. Olumsuzluk zehirleyicidir ve bu zehri size de bulaştırır.

5. ASLA SORUMLULUK ALMAZ

Dünya ona karşıdır, her şey başkalarının suçudur! Yakalandığında özür dilemek yerine suçu başkasına atıyorsa, karşınızda bir narsist olabilir.

6. İNSANLARI KULLANMAKLA ÖVÜNÜR

"Onu kandırdım, işimi hallettim" diye böbürlenen birine asla güvenmeyin. Bugün başkasını kullanan, yarın sizi kullanacaktır. Bu bir ihtimal değil, kesinliktir.

7. KÜÇÜK YALANLAR SÖYLER

Gereksiz yere, önemsiz konularda bile yalan söylüyorsa dikkat. Küçük yalanlar, büyük ihanetlerin antrenmanıdır.

8. ALIR AMA VERMEZ

Hesap ödeme sırası ona geldiğinde eli cebine gitmez. İlişkide hep alan taraftır. Bu sadece maddi değil, duygusal cimriliğin de işaretidir.

9. ÇIKARI OLMAYAN KADINLARI GÖRMEZDEN GELİR

Bir ortamda sadece beğendiği veya çıkarı olduğu kadınlara iyi davranıp, diğerlerine kaba davranıyorsa karakteri bozuktur. Gerçek beyefendilik, herkese karşı nazik olmayı gerektirir.

10. CİMRİDİR (SADECE PARA DEĞİL)

Hesap geldiğinde kuruş hesabı yapar, bahşiş vermez. Psikolog Aaron Ben-Zeév, cimriliğin sadece parayla ilgili olmadığını, sevgi ve saygı gösterme konusundaki yetersizliği de yansıttığını belirtiyor.

11. ASLA "TEŞEKKÜR EDERİM" DEMEZ

Minnettarlık göstermek ona yük gelir. "Teşekkür ederim" demekten aciz biriyle kaliteli bir ilişki kuramazsınız.