Giresun'un Görele ilçe Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "cinsel taciz" suçundan tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek için belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Aysel Uzun, AKP grubunca Meclis Üyesi Nuray Çınar Kara aday gösterildi. Meclis Üyesi Fırat İmat ise bağımsız olarak seçime katıldı.

Gizli oylamada ilk üç turda Aysel Uzun 5, Nuray Çınar Kara 4 ve Fırat İmat 2 oy aldı. En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turda ise Aysel Uzun 6, Nuray Çınar Kara 4 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkan vekili seçilen Uzun, yaptığı açıklamada, en kısa zamanda Hasbi Dede'nin belediye başkanlığına geri döneceğine inancının sonsuz olduğunu söyledi.

Makama belli bir müddet sadece başkan vekili olarak geldiğini belirten Uzun, "Hep beraber, arkadaşlarımla beraber, hiç bir sorun çıkarmadan bu görevi yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise yapılan yerel seçimlerde Görele halkının Cumhuriyet Halk Partisinden birini başkan seçtiğini ve 7 belediye meclis üyesi ile bu kenti yönetmeye yetki verdiğini kaydetti.