Yazar, influencer ve dijital pazarlama işiyle uğraşan Brandao, sosyal medyada sağlıklı yaşam önerileri paylaşarak geniş bir takipçi kitlesi oluşturdu. Bu ay 59 yaşına girecek olan Brandao, yıllardır aynı rutini sürdürdüğünü ve bunun etkisini açıkça gördüğünü dile getiriyor.

HER GÜN MUTLAKA SPOR YAPIYOR

"Hiç estetik yaptırmadım. Sahip olduğum tek şey istikrar" diyen Brandao, sağlığın genç yaşlarda önceliği olmadığını, ancak 40 yaşına geldiğinde bakış açısının tamamen değiştiğini anlatıyor. Ona göre yaşlanma bir anda gerçekleşmiyor, günlük alışkanlıkların birikimiyle şekilleniyor.

The Mirror'da yer alan habere göre Brandao'nun yaşamının merkezinde düzenli egzersiz yer alıyor. Her gün spor salonuna gittiğini, ağırlık çalışmasını kardiyo ile birleştirdiğini söylüyor. Ona göre amaç aşırıya kaçmak değil, sürekliliği sağlamak.

Ağırlık antrenmanlarının vücudunu diri tuttuğunu, duruşunu güçlendirdiğini ve enerjisini artırdığını ifade eden Brandao, kardiyonun da kalp sağlığını ve zihinsel berraklığı desteklediğini belirtiyor. "Vücut, ondan ne istersen ona göre karşılık verir. Hareket etmeyi bırakırsan, o da karşılık vermeyi bırakır" diyor.

BU 9 YİYECEKTEN UZAK DURUYOR

Brandao, genç görünümünde beslenmenin belirleyici olduğunu düşünüyor. Bu nedenle özellikle bazı gıdalardan bilinçli şekilde uzak durduğunu söylüyor. Kaçındığı yiyecekler arasında şunlar yer alıyor:

- Beyaz ekmek

- Şekerli kahvaltılık gevrekler

- Kızartmalar

- Fast food ürünleri

- İşlenmiş peynir

- Şekerlemeler

- Çikolata

- Şekerli içecekler

- Aşırı işlenmiş atıştırmalıklar

Bu tür gıdaların enerjiyi düşürdüğünü ve yaşlanma sürecini hızlandırdığını savunan Brandao, birçok kişinin genç görünmek istediğini ancak beslenme düzenini değiştirmeye yanaşmadığını belirtiyor.

"BOTOKS YERİNE MEYVE YİYORUM"

Brandao, işlenmiş ürünler yerine doğal ve bütün gıdaları tercih ediyor. Beslenme düzeninde avokado, papaya, incir, çilek, böğürtlen, portakal ve ejder meyvesi gibi meyveler sık sık yer alıyor. "Botoksu unutun, ben meyve yiyorum" sözleriyle bu yaklaşımını özetliyor.

Besinleri adeta ilaç gibi gördüğünü söyleyen Brandao; sarımsağı iltihapla mücadele için, yaban mersinini beyin sağlığı için, somonu kalp için, zerdeçalı hücreleri korumak için, çiğ balı bağışıklık için tükettiğini ifade ediyor. Ayrıca yumurta, baklagiller, ıspanak, zeytinyağı, badem ve yoğurt gibi gıdaları da düzenli olarak beslenmesine ekliyor.

CİLT BAKIMINI DA DOĞAL YAPIYOR

Cilt bakımında da sade yöntemler kullanan Brandao'nun en dikkat çeken alışkanlıklarından biri her gün yüzüne donmuş salatalık sürmek. Bunun şişkinliği azalttığını ve cildi canlandırdığını söylüyor.

Uyku düzenine de özen gösteren Brandao, yüzünde çizgi oluşmasını önlemek için sırt üstü uyuduğunu, yeterli su tükettiğini ve düzenli protein alımına dikkat ettiğini belirtiyor. Ayrıca stres yönetimi için her gün günlük tuttuğunu ve şükretme alışkanlığı geliştirdiğini ifade ediyor. Ona göre stres, yaşlanmayı hızlandıran en önemli etkenlerden biri.

SABAHLARI MUTLAKA ZENCEFİL TÜKETİYOR

Brandao'nun asla aksatmadığı bir diğer alışkanlık ise sabahları zencefil tüketmek. Bunun enerji verdiğini, zihinsel berraklığı artırdığını ve sindirimi desteklediğini söylüyor.

“Bu, başkalarından genç görünmekle ilgili değil. Her yaşta güçlü, enerjik ve özgüvenli hissetmekle ilgili” diyen Brandao, yaşın kader olmadığını savunuyor. Ona göre insanın geleceğini belirleyen doğum tarihindeki sayı değil, günlük alışkanlıkları.

Brezilya'nın Teresina kentinde yaşayan Brandao’nun takipçileri ise sık sık onun yirmili yaşlarında gibi göründüğünü dile getiriyor. Brandao ise asıl amacının genç görünmekten çok insanlara sağlıklı yaşam konusunda ilham vermek olduğunu söylüyor.