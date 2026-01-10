İngiltere'nin Birmingham kenti genelinde Perşembe akşamı nadir görülen bir kar yağışı etkili oldu. Bu sırada gökyüzünü kaplayan gizemli pembe parıltı bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.

Bir süre için kimse ne olduğunu anlayamadı. Bazıları olayı bir doğa olayına bağlarken, kimileri ışık kirliliği sandı. 'Kente uzaylılar geldi!' diyenler bile oldu.

Ancak Birmingham City futbol kulübü kısa süre sonra gerçeği açıkladı. Bu göz alıcı görüntünün kaynağı stadyumdaki çimler üzerinde kullanılan basit pembe LED ışıklar olduğunu açıkladı.

BBC meteoroloğu Simon King, "Düşük bulutlu atmosferik koşullar ve kar yağışı gökyüzünü normalden çok daha yansıtıcı bir hale getirebilir. Bu fiziksel etkileşim sokak lambalarının veya stadyumlardaki güçlü mor ışıkların bulutlara yansımasına neden olur" dedi.

CİVAR KÖYLERDEN BİLE GÖRÜLMÜŞ

Işığın büyüleyici etkisi sadece Birmingham ile sınırlı kalmadı ve Staffordshire’daki Hednesford kasabasından da görüldü.

Met Office sözcüsü Grahame Madge, durumu açıklama getirdi. Madge, "Mavi ışık dalga boyları kar kristalleri veya su damlacıkları tarafından kolayca dağıtılır. Bu süreç kırmızı ve turuncu gibi daha uzun dalga boylarının engellenmeden geçmesine olanak tanır. Böylece gökyüzü çok daha belirgin pembe veya turuncu tonlara bürünür" diye açıkladı.

Hafta başında benzer bir olayla karşılaşan Hednesford Town futbol kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Kulüp yetkilileri bu ışıkların çimlerin iyileşmesine yardımcı olduğunu vurguladı. Ayrıca amaçlarının kuzey ışıkları yeniden yaratmak değil sadece sahayı bir sonraki maça hazır tutmak olduğunu belirttiler.