Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir kimya fabrikasında kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve kimyasal müdahale için ekipler sevk edildi. Sızıntı sonrası bazı işçiler, olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

"KAPILARI PENCERELERİ AÇIK TUTMAYIN"

Yaşanan olay mahallede büyük paniğe neden olurken yapılan uyarıda vatandaşlardan kapı ve pencerelerin kesinlikle açık bırakmaması istendi. Öte yandan müdahale sırasında vatandaşlardan dışarı da çıkmamaya özen gösterilmesi istendi.