Zaman zaman su yüzeyinde görülen siyah boncuk dizileri şeklindeki uzun iplikler aslında bir doğa görülen normal durumlardan biri. Bu boncuk gibi görülen iplikler kamış kurbağası (Rhinella marina) türüne ait yumurtalar. Uzmanlar, özellikle gölet ve dere çevrelerinde bu görüntüyle karşılaşan vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini belirtiyor.

Güney Amerika'nın kuzeyinden başlayarak Orta Amerika ve Meksika'ya kadar uzanan bir coğrafyada yaşayan kamış kurbağaları, üreme döneminde suya Dişi bireyler, üreme döneminde 4.000 ile 36.000 arasında yumurta bırakabiliyor.

SAYDAM VE JELATİMSİ İPLİKLER HALİNDELER

Dişi kurbağalar tarafından suya bırakılan bu yumurtalar, saydam ve jelatimsi iplikler halinde görülüyor. Yaklaşık üç gün içinde yumurtalardan larvalar (iribaş) çıkıyor. Yavru kurbağalar gelişimlerinin ilk evrelerinde yosun ve bitkisel materyallerle besleniyor.

60 GÜNDE YETİŞKİN OLUYORLAR

Bilim insanları, bu iribaşların 12 ila 60 gün arasında başkalaşım geçirerek yetişkin kamış kurbağasına dönüştüğünü belirtiyor. Bu yumurtaların doğanın döngüsünün bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, bunun ekosistemlerin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.