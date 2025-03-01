Sözleşmeli er Mustafa Uslu, Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edildi. İntikamı misliyle alındı. Şehidimizin Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyündeki baba evinin hali yürekleri dağladı. Bakanlık, evi yenileme sözü verdi. SÖZCÜ ise “Bu evi yenilemeyin, hemen yeni ev alın” çağrısında bulundu.

Şehit Mustafa Uslu

HAYALİNDEKİ EV YAPILACAK

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, evin, şehit ailesinin isteğine göre yeniden yapılması için Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne talimat verdiğini, çalışmalara hemen başlandığını belirterek “Şehit Mustafa Uslu’nun hayalini kurduğu evin yapılmasına karar verildiğini ve projenin hazırlandığını, projenin aile tarafından da beğenildiğini” ifade etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan’ın verdiği bilgiye göre, şehit ailesine çelik konstrüksiyon veya betonarme şeklinde iki seçenek sunuldu. Ailenin tercihi betonarme olunca, proje buna göre hazırlandı. 5-6 ay gibi bir sürede bitirilmesi öngörüldü. Şehidin hayalindeki ev, altı traktör park yeri ve ahır, üstünde iki katlı ev şeklindeydi. Valilik, şehit ailesine tam da şehidin hayalini kurduğu evin yapımına bir hafta içinde başlayacak.

SEDAT PEKER’DEN EV PARASI

Halen yurtdışında yaşayan Sedat Peker’in kısa süre önce bir gazinin ameliyatına yaptığı destek konuşulmuştu. Şehidimiz Mustafa Uslu’nun ailesinin kaldığı evin halini gören Sedat Peker de, aile için bir ev almaya karar verdi. Ailenin köyünün bağlı olduğu Bayat ilçesinde ev fiyatları dikkate alınıp aileye ev parası teslim edildi ve bunun duyulmaması istendi. Ancak, bu durum sosyal medyada yer almaya başladı.

Sedat Peker

SÖZCÜ’nün ulaştığı Sedat Peker, ısrarlı sorularımız üzerine şunları söyledi:

“Bizim kültürümüzde, şehit aileleri devlet başkanından bile yüksek mertebededir. Yüce ALLAH’ım, ilk olarak 24 yaşındayken bana şehit ailesine ev almayı nasip etmişti. O günden sonra birçok şehit ailesine bu hizmette bulunabilmeyi nasip ettiği için yüce ALLAH’ıma şükürler olsun. Şehit ailelerine değil bir tane ev vermek, 10 tane ev alsak bile onlara olan borcumuzu ödeyemeyeceğimize inanıyorum. Tüm şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin önlerinde saygıyla eğilmeyi borç biliyorum.

BİR KALEM OYNATILARAK

Şu anda, hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik bir durgunluk olduğu herkesin malumu. Ancak şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz için, devlete ek bir bütçe oluşturmadan ikişer üçer tane ev alınıp hediye edilebilir. Tüm belediye bölgelerinde (hem iktidar - hem muhalefet belediyelerinde) birçok proje yapılıyor hepimiz biliyoruz ki, imar durumlarında bir kalem oynatılması neticesinde 500 daire olacak projede, 800 daireye çıkabiliyor. Bunun birçok örneği mevcut, imar artırımına gidilen her projenin yüzde 10’unu şehit ailelerine ayrıcalık diye geçici bir kanun çıkarılsa, tüm şehit ve gazi ailelerine en az ikişer üçer daire hediye etmek mümkün olur. Böylece bu kanayan yaramıza devlete ek bir bütçe oluşturmadan netice üretilebilir diye düşünüyorum.”

Babası Taziyeleri bile evde kabul edememişti

Şehidin, kısa süre önce ailesine, “Para kazanıp iki katlı ev yaptıracağım. Birisinde ben, diğerinde kardeşim oturacak. Evin altına da traktörümüzü koyarız” dediği babası Sadık Uslu tarafından anlatıldı. Şehit babası, yıkıldı yıkılacak evinde taziyeleri bile kabul edememişti.