Hunan eyaletine bağlı Changde kentinde yaşayan genç, 2001 yılında dünyaya geldi. Ailesi, doğumdan bir süre sonra gelişiminde farklılıklar olduğunu fark ettiğini ve yapılan kontrollerde büyüme hormonu eksikliği ile doğuştan kalp hastalığı teşhisi konulduğunu anlattı. Bu sağlık sorunları nedeniyle yetişkinlik döneminde boyu yaklaşık 60 santimetrede kaldı ve zihinsel gelişimi de anaokulu seviyesinde sınırlı kaldı.

AİLESİNİN MADDİ İMKANLARI YETERLİ OLMADI

Ailesinin maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle çocukluk yıllarında düzenli tedavi göremediği ve okula da gidemediği belirtildi. İlerleyen yıllarda yeniden doktora başvurduklarında ise uzmanlar, tedavi için kritik dönemin kaçırıldığını ve artık etkili bir çözüm bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine aile, gencin daha fazla büyüyemeyeceği gerçeğini kabullenmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 20 yaşındaki kız kardeşinin onu kucağında taşıyarak dışarı çıkardığı anlar dikkat çekti. Boyu ve vücut yapısı üç ya da dört yaşındaki bir çocuğu andırsa da yüz hatlarının yetişkin göründüğü ifade ediliyor.

KISA VİDEOLAR İZLEYİP MÜZİK DİNLİYOR

Ailesi, gelişim sürecinin oldukça yavaş ilerlediğini belirterek, iki yaşına kadar desteksiz oturamadığını, yürümeye ise ancak dört yaşında bir yürüteç yardımıyla başlayabildiğini aktardı. Günlük yaşamını büyük ölçüde evde geçiren genç, zamanının çoğunu telefonundan kısa videolar izleyerek ya da müzik dinleyerek geçiriyor.

Doğuştan kalp hastalığı nedeniyle zaman zaman nefes almakta zorlandığı da belirtilirken, ailesi fırsat buldukça onu açık havaya çıkarmaya çalışıyor. Kız kardeşi, fiziksel olarak küçük olmasına rağmen kendi başına bir şeyler yapmayı sevdiğini; dişlerini kendi başına fırçaladığını ve dışarı çıkmadan önce annesinden sadece kıyafet değiştirme konusunda yardım istediğini söyledi.

Yeni işe başladığını belirten kız kardeş, anne ve babası yaşlandıkça kardeşinin bakımını üstlenmeyi planladığını ifade etti. Ailenin 25 yıldır genç için büyük bir özveriyle hayatını sürdürdüğü ve bakımını aksatmadan devam ettirdiği vurgulandı.