İzmir’in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde faaliyet gösteren bir börekçide görülen fare, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. İşletme içinde dolaşan ve tezgâh üzerindeki ürünlere yöneldiği iddia edilen farenin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlarda farenin, satışa sunulan böreklerin bulunduğu alanda serbest şekilde dolaştığı ve yiyeceklere temas ettiği görülüyor. Görüntüler, özellikle gıda güvenliği ve işletmelerdeki hijyen koşulları konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Olayın ardından bazı vatandaşlar yetkililere denetim çağrısında bulunurken, işletmeye yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İlçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerin yeterliliği de yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülerle birlikte, vatandaşlar halk sağlığını ilgilendiren konularda daha sık ve etkin denetim yapılması gerektiğini dile getirdi.