İskoçya’nın Highland bölgesinde, Black Water Nehri’nin kıyısında konumlanan bu sessiz yerleşim, modern dünyanın karmaşasından tamamen uzak bir profil çiziyor. Alçak taş duvarların ardına gizlenmiş özenli bahçeleri ve geleneksel taş evleriyle dikkat çeken köy, adını hemen yanı başındaki gölden alıyor. Bölgenin en baskın karakteri ise, 1046 metrelik zirvesiyle bir balina sırtını andıran görkemli Ben Wyvis Dağı. Bu devasa kütle, sadece manzarayı değil, bölgenin ekolojik zenginliğini de koruma altına alıyor.

250 YILLIK ASKERİ MİRAS WADE KÖPRÜSÜ

Bölgeyi asıl gizemli kılan unsurlardan biri, yaklaşık iki buçuk asır önce inşa edilen askeri yolun bir parçası olan tarihi Wade Köprüsü.

Bu taş yapı, ziyaretçileri geçmişin stratejik yollarından geçirerek doğanın kalbine taşıyor. Köprünün ilerisinde ise Black Water Nehri’nin hırçın suları, Rogie Şelaleleri ile buluşuyor. En yükseği 9 metreye ulaşan bu şelaleler zinciri, orman içi yürüyüş rotalarıyla birbirine bağlanıyor.

ASMA KÖPRÜDE DOĞANIN MUCİZESİ

Şelalelerin üzerinde yer alan asma köprü, her yıl yaz sonunda doğa tutkunları için eşsiz bir izleme noktasına dönüşüyor. Ziyaretçiler, bu köprüden geçerek somon balıklarının yumurtlama alanlarına ulaşmak için akıntıya karşı verdikleri hayatta kalma mücadelesini en ön sıradan izleyebiliyor.

EFSANA DİZİLERE İLHAM VERDİ

Köyün yakın çevresi, sadece doğasıyla değil köklü tarihiyle de büyüleyici. Mackenzie Klanı’nın merkezi olan Leod Kalesi, bugün hala bir ikametgah olarak kullanılsa da kapılarını kısıtlı zamanlarda halka açıyor. Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Outlander" serisindeki kurgusal kaleden esinlenildiği kabul edilen bu yapı, tarihi bahçeleriyle ulusal bir miras olarak korunuyor.

GİZEMLİ GÖLE VE TARİHİ OVASINA KOMŞU

Bu saklı rota, sadece kendi içinde değil çevresindeki efsanelerle de dikkat çekici bir konumda. Büyük meydan savaşlarının yaşandığı Culloden Ovası’na 38 kilometre, dünyaca ünlü canavar efsanesiyle bilinen Loch Ness Gölü’ne ise sadece 47 kilometre mesafede yer alıyor.

Zamanın durduğu bu noktaya ulaşmak için iki ana seçenek bulunuyor:

Demir Yolu: Inverness ve Kyle of Lochalsh üzerinden günde dört kez düzenlenen tren seferleriyle nostaljik bir yolculuk yapılabilir.

Kara Yolu: Kendi aracıyla gelmek isteyenler A835 karayolunu takip ederek dağların arasındaki bu sessiz durağa ulaşabiliyor.