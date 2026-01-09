Goretti Fırtınası Avrupa'da şiddetini artırmaya başladı. İngiltere ve Fransa, yoğun kar yağışı ve hızla düşen sıcaklıkların neden olacağı ciddi seyahat aksaklıklarına hazırlanıyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkenin güneybatısı için nadir görülen kırmızı düzeyde rüzgâr uyarısı yayımlarken, Galler, Midlands ve İngiltere’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle turuncu uyarılar yürürlükte.

Manş Adaları’nda havalimanları kapanıyor

Manş Denizi’ndeki Jersey ve Guernsey adaları, fırtına nedeniyle havalimanlarını bu akşam saat 18.00’de kapatacaklarını duyurdu. Jersey Havalimanı’nda 17.00’den itibaren uçuşların büyük bölümü iptal edildi veya yeniden planlandı. Havalimanının internet sitesinde yapılan açıklamada, “9 Ocak Cuma günü yeniden açmayı umuyoruz, ancak bazı uçuşlar etkilenebilir. Lütfen havayolunuzla iletişime geçin” denildi.

Guernsey Havalimanı’nda da öğleden sonra uçuşların çoğu durduruldu. Yarın sabah erken saatlerdeki seferlerin de yapılmayacağı bildirildi. İngiltere’nin en büyük bölgesel havayolu Loganair, fırtına nedeniyle İskoçya’daki Orkney, Shetland ve Lewis adalarına, ayrıca Manş Adaları’na yapılan uçuşlarını durdurdu. Londra Gatwick ve Heathrow havalimanlarında, İrlanda, Manş Adaları ve bazı Avrupa destinasyonlarına gidiş-dönüş uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanıyor.

Tren seferleri de iptal edildi

Demiryolu hizmetleri de yoğun kar, rüzgâr ve yağmur nedeniyle ciddi şekilde aksadı. National Rail, yolcuları “Yol koşullarının riskli olması beklendiğinden yerini alacak karayolu taşımacılığı sağlanamayacak” şeklinde uyardı.

Manş’ın karşı kıyısında ise Fransa’nın ulusal demiryolu işletmesi SNCF, bu akşam birçok seferi askıya aldı. Goretti Fırtınası’nın Fransa’nın batısında, özellikle Normandiya kıyılarında saatte 160 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar getirmesi bekleniyor.