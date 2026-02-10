Büyükçekmece Adliyesi’nde, adli emanette yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran büyük çaplı hırsızlık olayının ardından dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın ve gümüşün kaybolmasıyla gündeme gelen süreçte, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, geçen hafta aldığı kararla Savcı Engin’i örgütlü suçlarla mücadele bürosundaki görevinden alarak genel soruşturma bürosunda görevlendirdi. Görev değişikliğinin ardından izne ayrılan Engin’in, izin süresinin sona ermesiyle birlikte bedelli askerlik kapsamında vatani görevini yerine getirmek üzere zorunlu olarak kısa süreli görevinden ayrılacağı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Savcı Engin’in adı, adli emanette yaşanan hırsızlık olayının yanı sıra son dönemde kamuoyunda tartışma yaratan sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

Yönetmen Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşım sonrası tepkilerin odağına yerleşen Engin hakkında, Güney’in ailesinin Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyette bulunduğu iddia edilmişti.

Öte yandan, adli emanetteki hırsızlıkla ilgili olarak Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen idari inceleme sürüyor.

Müfettişlerin, adli emanet anahtarlarının mevzuata aykırı şekilde tek kişide bulunması başta olmak üzere denetim ve uygulama süreçlerine yoğunlaştığı belirtiliyor. Hazırlanacak raporun tamamlanmasının ardından, gerekli görülmesi hâlinde HSK’nın da devreye girebileceği ifade ediliyor.

Adli boyutta ise firari şüpheli Erdal Timurtaş hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında uluslararası arama çalışmaları devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildiriliyor.