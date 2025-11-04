Figen ÖZTÜRK /KORKUSUZ

Aksaray’ın Eskil İlçesi’nde 8 yıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan İbrahim Kılıçer evinde kendisini asarak yaşamına son verdi. 45 yaşındaki eğitimcinin intiharının ardından bir skandal bir iddia ortaya atıldı. 2017’den beri Eskil’de olan Kılıçer, ilçedeki öğrenciler için birçok imkanı seferber etti. Kılıçer, 2022’de bir önceki Eskil İlçe Belediyesi yönetimi ile Milli Emlak’a ait olan araziye KOOP kapsamında astronomik kütüphane yaptırdı.

GERİDE 3 ÇOCUĞU KALDI

Öğrencilere bilim yolunda büyük avantaj sağlayan 2 katlı kütüphane, aynı zamanda emeklilere de lokal olarak hizmet veriyordu. Yeni Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak’ın göreve gelmesiyle birlikte kütüphane kapatıldı. Milli Emlak’a ait olan ve proje kapsamında kullanılan kütüphanenin yerine ise lokanta yapıldı.

Duruma tepki gösteren İbrahim Kılıçer ile AKP’li Mustafa Zavlak karşı karşıya geldi.

İkili arasındaki tartışmanın ardından Kılıçer’in görevinden alındığı öne sürüldü.

Aksaray’da bir okula öğretmen olarak verilen Kılıçer iddiaya göre bunalıma girdi. Eskilde aynı okulda görev yapan öğretmen arkadaşı tarafından telefonla defalarca aranarak ulaşamaması nedeniyle dün sabah eve giden bir öğretmen arkadaşı, İbrahim Kılıçer’i evde tavana asılı bir şekilde hareketsiz halde buldu.

AKP'li Mustafa Zavlak

Durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, yapılan incelemede Kılıçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlçede uzun süredir görev yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Kılıçer’in ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Kılıçer’in evli ve biri engelli olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kütüphanenin yerinde şimdi kebapçı var.