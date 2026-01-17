Resmi Gazete'deki atama kararlarından en dikkat çeken isim Tan Sağtürk oldu. Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınmasının ardından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

YARDIMCISININ DA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Sağtürk ile birlikte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy'un da görevine son verildi.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sağtürk görevden alınma haberinin ardından sosyal medya hesabından kendisine destek verenlerin mesajlarını paylaştı.

Sağtürk'ün paylaştığı destek mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

"Bir sanatsever olarak size gönülden çok teşekkür ederim, emeklerinize sağlık. Görev süreniz boyunca şahaneydiniz. Biz sizden razıyız"

"Baletler Köyü filmimizin duyurulmasındaki katkılarınız için teşekkür ederim. Görevden ayrılmanızdan dolayı üzgünüm ama sizin için hayırlısı olsun"