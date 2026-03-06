Ankara Mamak'ta bulunan Çağrıbey Anadolu Lisesi’nin eski edebiyat öğretmeni A.Ç., tayin edildiği yeni okuluna bir ay boyunca gitmediği gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarıldı. Bu durumdan eski okul yönetimini sorumlu tutan A.Ç., önceki gün eski okuluna gitti.
OKUL İÇİNDE KOVALAMACA
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ç., okul binasına girdikten sonra görevli memura saldırdı. Ardından okul müdürünü hedef alan şahıs, müdürü okul koridorlarında kovaladı. Okul müdürü, bir sınıfa girip kapıyı kilitleyerek saldırıdan kurtulabildi.
SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI
A.Ç.’nin sadece fiziksel saldırıyla yetinmediği, aynı zamanda okuldaki diğer öğretmenleri de sosyal medya platformları üzerinden tehdit ettiği ileri sürüldü. Şikayetler üzerine gözaltına alınan şahsın karakolda ifadesi alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.