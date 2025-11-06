Brit ve Grammy ödüllü efsanevi grup Gorillaz, 14 ve 16 Temmuz 2026'da Türkiye'de ilk kez sahne alacak.

16 Temmuz biletleri 6 saat içinde tükenen Gorillaz, yoğun istek üzerine 14 Temmuz’da da Bonus Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak.

Müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan Gorillaz, çığır açan yapısıyla müzik dünyasında bambaşka bir dönemin kapılarını araladı. 1998'de müzisyen Damon Albarn ve sanatçı Jamie Hewlett tarafından yaratılan grup, global sahnede kültürel bir fenomene dönüştü.

"Feel Good Inc.", "Clint Eastwood" ve "On Melancholy Hill" gibi unutulmaz hitleriyle milyonların kalbini kazanan Gorillaz, İstanbul'da gerçekleşecek konserinde aynı zamanda 2026'da yayımlanacak yeni albümü "The Mountain"dan da şarkılar seslendirecek.