Sosyal medyada yayılan görüntülere göre sahile bir 'kıyamet balığı' vurdu. Çevredeki halk tarafından kayıt altına alınana görüntülerde kıyamet balığı olarak adlandırılan kürek balığının kıyıya vurduğu ve hareket etmeye çalıştığı anlar görüldü. Pek çok kültürde kıyıya vurması deprem ve tsunami gibi doğal afetler ile ilişkilendirilen ve felaket habercisi olarak da bilinen kürek balığının aynı anda iki tanesi kıyıya vurmuş halde kayıt altına alındı.

ZİFİRİ KARANLIKTAN ÜNLÜ PLAJA

Meksika’nın dünyaca ünlü tatil merkezi Cabo San Lucas kıyıları, geçtiğimiz günlerde eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayına sahne oldu. Derin denizlerin en gizemli sakinlerinden biri olan ve halk arasında "Kıyamet Balığı" olarak bilinen devasa kürek balıkları (oarfish), bir değil tam iki tane birden kıyıya vurdu.

Genellikle denizin 1.000 metre altında, zifiri karanlıkta yaşayan ve insan gözünden uzak duran kürek balıkları, bu kez sığ sularda, sörfçülerin ve turistlerin arasında ortaya çıktı. Sahilde yürüyüş yapanlar, kumlarda çırpınan devasa, gümüş renkli iki canlıyı fark ettiğinde durumun ne kadar sıra dışı olduğunu henüz bilmiyorlardı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ OLAY

Sahildeki vatandaşlar, parlayan bir şeyler gördüklerinde önce bunun bir yansıma olduğunu düşündü. Yaklaştıklarında ise devasa kürek balıklarını fark ettiler. Bir grup duyarlı sahil sakini, ölmek üzere olan bu nadir canlıları nazikçe açık denize yönlendirmeye çalıştı. Tam birini kurtardıklarını sanırken, birkaç metre ötede ikinci bir balığın daha kıyıya vurduğunu gördüler. Uzmanlara göre, bir tane bile görmek mucizeyken, iki tanesini aynı anda görmek "duyulmamış" bir durum.

HERKES ONU FELAKETLERLE TANIYOR

Bu balıkların adı yüzyıllardır korkutucu efsanelerle anılıyor. Japon folklöründe "Namazu" olarak bilinen ve büyük depremlerin habercisi olduğuna inanılan bu canlılar, "felaket alameti" olarak kabul ediliyor. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen büyük deprem ve tsunami öncesinde, yaklaşık 20 kürek balığının kıyıya vurduğu biliniyor. Bu durum, "Balıklar derinlerdeki sismik hareketleri önceden mi hissediyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

ARADA DOĞRUDAN BİR BAĞLANTI KURULAMIYOR

Bilim insanları bu gizemli canlıların kıyıya vurmasını kehanetlerle değil, okyanustaki değişimlerle açıklıyor. Derin deniz ekosistemindeki ani sıcaklık değişimleri, güçlü akıntılar ya da su altındaki jeolojik hareketler, bu hassas canlıların dengesini bozarak yüzeye çıkmalarına neden olabiliyor. Ancak bilim dünyası, oarfish görülmesi ile depremler arasında doğrudan bir veri bağı olmadığını vurguluyor.

SOSYAL MEDYA İDDİALARLA ÇALKALANDI

Görüntülerin internete düşmesiyle dünya genelinden yorumlar yağdı. Kimileri balıkları kurtaran genç kıza övgüler yağdırırken ("İnsanlığa olan inancım tazelendi!"), kimileri ise yaklaşan büyük bir felakete dair endişelerini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Bu, yaşanacak ÇOK BÜYÜK bir şeyin habercisi" diyerek tartışmaları alevlendirdi.