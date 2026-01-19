Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçında ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
PENALTI SONRASI SAHAYI TERK ETTİLER
Maçın 90+5. dakikasında Senegalli sol bek Malick Diouf'un Faslı sağ kanat Brahim Diaz'ı düşürmesi sonrası VAR incelemesinin ardından Fas, penaltı kazandı.
Senegal takımı oyuncularının hakemin penaltı kararına itirazı sonucu oyun uzun süre durdu. Protesto olarak karşılaşmayı terk eden Senegalli futbolcular, gittikleri soyunma odasından 10 dakika sonra dönerek karşılaşmaya devam etme kararı aldı.
SON DAKİKADA PANENKA PAHALIYA PATLADI
Real Madrid'in Faslı yıldız oyuncusu Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.
BRAHİM DİAZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Karşılaşmanın 90+24. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamayan Brahim Diaz, maç sonrası duygusal bir çöküş yaşadı. Turnuvanın gol kralı olarak altın ayakkabı kazanan oyuncu, seremoni boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.