Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından Marmara Denizi’ndeki çukurların büyük depremlerin yayılımını engelleyici bir rol oynadığını belirtti. Bektaş, İstanbul’u etkileyebilecek depremlerin Marmara’daki bazı jeolojik yapılar tarafından durdurulduğunu savundu. Geçmiş depremleri örnek veren Bektaş, 1912 Mürefte depreminin Orta Marmara Çukuru’nda, 1999 İzmit depreminin Çınarcık Çukuru’nda, 2025 Silivri depreminin ise Kumburgaz Çukuru’nda ilerleyişinin kesildiğini ifade etti. Bu çukurların “creep” adı verilen mekanizma sayesinde deprem enerjisini sönümlediğini belirten Bektaş, kırığın ilerleyişinin durdurularak stresin başka segmentlere aktarıldığını kaydetti. Bu süreçte Ana Marmara Fayı’nın parçalı şekilde kırıldığını vurguladı. Bektaş ayrıca Marmara çukurlarında yer kabuğunun ince ve sıcak olduğunu, kayaçların gevrek değil sünek yapıda bulunduğunu, gaz ve sıvı açısından zengin bu alanların fayları yağlayarak enerji birikimini engellediğini belirtti.

