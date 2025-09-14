Olay saat 15.00 civarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara yönüne seyir halinde olan bir araç, kediyi fark ederek durdu.

Kadın sürücü, kediyi kurtarmak için teller yönüne doğru koşarken, emniyet şeridinden hızla gelen başka bir otomobilin çarpmasıyla yere düştü.

Şok etkisiyle bir süre hareketsiz kalan kadın, daha sonra ayağa kalktı.

SÜRÜCÜ DARBEDİLDİ

Kazayı gören başka bir araçtaki kişi, hemen inerek çarpan otomobilin sürücüsüne fiziksel müdahalede bulundu. Sürücü yumruklara maruz kalırken olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Taraflar bir süre sonra sakinleşti.

Bu sırada tellerde mahsur kalan kedi, yaşanan karmaşadan faydalanarak tellerden atlayıp uzaklaştı. Tüm olay, başka bir aracın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.