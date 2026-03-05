Altınova Mahallesi kıyılarında yaşanan çekilme, normalde su altında kalan kayalıkların ortaya çıkmasını sağladı. Kayalıkların üzerine toplanan çok sayıda martı, sığ sularda ve kayalık aralarında bulunan küçük balıkları avlamaya çalıştı. Ortaya çıkan manzara sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti. Öte yandan, dronla havadan çekilen görüntülerde kayalıkların geniş bir alanda ortaya çıktığı görüldü. Yetkililer, deniz çekilmesinin her yıl bu dönemde rüzgar ve gelgit etkisiyle meydana geldiğini belirtti.

