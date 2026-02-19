Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ege başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan sağanak yağış, Aydın’da sele dönüştü. Koçarlı’da Kasaplar mevkisinde yaşayan Abdullah Öpöz, hayvanlarını korumak için çıktığı evinin damında, Büyük Menderes Nehri’nin taşmasıyla çevresi tamamen sularla kaplanınca mahsur kaldı.

Mahallede inceleme yapan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz’ü damda fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

KURTARMA OPERASYONU

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na bağlı helikopterle bulunduğu yerden alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaşın, yardım isteyecek imkân bulamadığı ve yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.